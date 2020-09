Noi restrictii pentru prevenirea infectiilor cu coronavirus in Anglia. Adunarile publice cu mai mult de sase persoane, interzise

Potrivit sursei citate, masura interzicerii grupurilor mai mari de sase persoane, in spatiile publice vizeaza atat locurile inchise cat si cele deschise. Masurile urmeaza sa intre in vigoare la data de 14 septembrie 2020 si vor fi valabile doar pe teritoriul Angliei, nu si in celelalte state ce fac parte din Regatul Unit.Autoritatile britanice au stabilit si situatiile in care se face exceptie de la regula: locurile de munca, scolile, nuntile si inmormantarile. Pentru acestea este obligatorie respectarea masurilor de distantare si de siguranta, specifice pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2. Exceptie de la regula, mai arata BBC, fac si echipele sportive organizate.