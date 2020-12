Medic: Noua tulpina a coronavirusului se raspandeste mai rapid in Marea Britanie. Organizatia Mondiala a Sanatatii a fost alertata

Organizatia Mondiala a Sanatatii a fost alertata

"Asa cum s-a anuntat inca de luni, Regatul Unit a indentificat o noua varianta a Covid-19 prin monitorizarea genomica de catre Serviciul de Sanatate Publica din Anglia", a declarat Whitty, care a adaugat ca, pe baza datelor preliminare si a cresterii rapide a incidentei imbolnavirilor in zona de sud-est, se poate afirma ca "noua tulpina se raspandeste mult mai repede".Whitty a precizat ca a fost alertata Organizatia Mondiala a Sanatatii si ca datele existente sunt analizate in continuare."Nu exista nicio dovada care sa sugereze ca noua tulpina provoaca o rata mai mare a mortalitatii sau ca afecteaza rezultatele referitoare la vaccinuri sau tratamente, insa se lucreaza in continuare pentru a verifica aceste lucruri", a afirmat oficialul medical."Date fiind recentele evolutii, este mai vital ca oricand ca populatia sa continue sa ia masuri pentru a reduce raspandirea", a conchis Chris Whitty, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru sanatate si asistenta sociala postat pe site-ul Guvernului britanic.Incepand cu 13 decembrie, au fost identificate 1.108 de cazuri de Covid-19 cu noua varianta, predominant in sudul si estul Angliei, au anuntat autoritatile.Dar, in prezent,cu Covid-19 sau ca ar face vaccinurile mai putin eficiente, au spus oamenii de stiinta."Ambele intrebari necesita studii suplimentare", au spus cercetatorii COG-UK.Mutatiile sau modificarile genetice apar in mod natural la toate virusurile, inclusiv la SARS-CoV-2, pe masura ce se reproduc si circula in populatiile umane. In cazul SARS-CoV-2, aceste mutatii se acumuleaza la o rata de aproximativ una pana la doua mutatii pe luna la nivel global, potrivit specialistilor in genetica ai COG-UK."Ca urmare a acestui proces continuu, multe mii de mutatii au aparut deja in genomul SARS-CoV-2 de la aparitia virusului, in 2019", au spus ei.Majoritatea mutatiilor observate pana acum nu au avut niciun efect aparent asupra virusului si doar o minoritate este susceptibila sa schimbe virusul intr-un mod semnificativ - de exemplu, facandu-l mai capabil sa infecteze oamenii, mai probabil sa provoace boli severe, sau mai putin sensibil la apararea imuna naturala sau indusa de vaccin.