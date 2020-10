O femeie a incercat sa scoata din Anglia 2 milioane de lire sterline. Banii erau indesati in cinci valize

Tara Hanlon a fost oprita pe Aeroportul Heathrow din Londra, dupa ce politistii de frontiera au gasit saciii cu bani indesati in cele cinci valize apartinand femeii in varsta de 30 de ani, relateaza Stirile Pro TV. Teancurile de bani era aranjate frumos in saci si legate cu elastice, pachetele insumand aproape 2 milioane de lire. Tara Hanlon a fost pusa sub acuzare pentru spalare de bani si a aparut in fata magistratilor din Uxbridge.Femeia a primit un mandat de arestare valabil pana pe 5 noiembrie, cand va aparea la Tribunalul Isleworth, relateaza cotidianul " The Sun ".Tara, care locuieste in orasul Leeds, risca pana la 14 ani de inchisoare.O alta femeie de 28 de ani a fost retinuta, cu suspiciunea ca ar fi fost implicata in incercarea de a scoate banii din Regatul Unit, dar a fost eliberata."Aceasta este cea mai mare captura de numerar la frontiera pana acum, si sunt incantat de eforturile ofiterilor Fortei de Frontiera" a declarat ministrul Chris Philp.