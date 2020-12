Oficial francez: Britanicii ar putea avea nevoie de vize pentru sederi mai lungi de trei luni in UE

https://ziare.com/politica/aur/premiera-in-politica-post-decembrista-sot-si-sotie-alesi-ca-deputat-si-senator-pe-lista-aur-1649650

"Pentru sederi mai lungi de trei luni, ar putea fi (nevoie de) aplicatii pentru viza, profesionala sau de alt tip", a explicat presei oficialul francez.El a mentionat ca acest aspect se afla inca in discutie."Orice se va intampla la 1 ianuarie, vom fi intr-un univers diferit. Suntem pregatiti", a adaugat Clement Beaune.Oficialul francez a vizitat joi Gara de Nord si terminalul Eurostar din Paris pentru a verifica noile facilitati de control al frontierei, in perspectiva iesirii complete a Marii Britanii din Uniunea Europeana.Dupa ce Regatul Unit a parasit Uniunea Europeana la 31 ianuarie acest an, fiecare parte i-a cerut celeilalte sa faca concesii pentru a putea ajunge la un acord asupra viitoarelor relatii comerciale inainte de incheierea perioadei de tranzitie la finalul lui decembrie 2020. In momentul de fata, Regatul Unit se afla intr-o perioada de tranzitie pana la 31 decembrie 2020, timp in care va continua sa aplice regulile europene. Bruxellesul si Londra profita de acest lucru pentru a negocia un acord privind viitoarea lor relatie, in special legatura comerciala, cu speranta ca ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2021.Premierul Boris Johnson , care s-a intalnit miercuri seara la Bruxelles cu sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen , a evocat principalele puncte de divergenta care impiedica in continuare convenirea unui acord comercial intre UE si Regatul Unit, respectiv regulile privind concurenta solicitate de UE (care sa nu permita o concurenta neloiala din partea companiilor britanice), reglementarea diferendelor si disputa privind accesul pescarilor europeni in apele britanice. Franta a amenintat ca s-ar putea opune prin veto unui acord daca nu va fi mentinut acest acces.