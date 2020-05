Palatul Buckingham va concedia 380 de angajati din cauza pandemiei

Ziare.

Royal Collection Trust gestioneaza castelele si operele de arta detinute de casa regala britanica, relateaza dpa.Toti angajatii afectati au primit o oferta de angajare anul urmator, a spus purtatoarea de cuvant.Resedinta oficiala din Londra a Reginei Elisabeta a II-a isi deschide portile in mod normal pentru vizitatori timp de trei luni in fiecare vara, in timp ce regina locuieste la resedinta sa de vara Balmoral din Scotia.Sute de persoane sunt angajate in acest scop, de exemplu sa verifice bilete, sa faca tururi ghidate si sa vanda suveniruri.Potrivit purtatoarei de cuvant, majoritatea acestor angajati sunt pensionari si studenti care castiga in medie circa 2.000 de lire sterline (2.435 de dolari) pe luna.In 2018, peste 570.000 de persoane au vizitat Palatul Buckingham, insa din cauza pandemiei de coronavirus deschiderea a fost anulata anul acesta.