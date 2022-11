Parlamentar britanic: Scapam de cersetorii romani doar daca iesim din UE

Marea Britanie le-a finantat cersatorilor romani scurte vacante in tara lor, fara a reusi insa sa ii opreasca sa revina in Regat, iar singura modalitate prin care poate fi stopata aceasta situatie este ca britanicii sa iasa din UE, a declarat un parlamentar britanic.

Consiliul londonez din zona in care opereaza cersetorii cel mai frecvent, care estimeaza ca cheltuielile pentru rezolvarea acestei probleme se ridica la 500.000 de lire sterline (aproximaiv 600.000 de euro) pe an, a numit situatia o farsa si a cerut sa fie luate masuri de control mai dure la granita, noteaza Telegraph.

In luna iulie, in jur de 20 de rromi au primit bilete de avion sau autocar, cumparate cu banii contribuabililor britanici, pentru a se intoarce din Marea Britanie in Romania.

Consilierii au fost informati ca sase persoane din acest grup au revenit deja din "vacanta".

"Singura modalitate prin care putem rezolva aceasta problema este sa punem capat statutului nostru de membru al UE in conditiile actuale. Acesti oameni au fost platiti sa mearga in Romania pentru o scurta vacanta de vara", a declarat euroscepticul Douglas Carswell, parlamentar britanic din partea Partidului Conservator.

