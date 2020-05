Statistica oficiala indica 46.000 de morti de COVID in Marea Britanie

Ziare.

Potrivit ONS, 42.173 de decese implicand COVID-19 s-au produs in Anglia si in Tara Galilor pana la 15 mai, scrie AFP.In Scotia, 3.546 de decese legate de pandemie au fost inregistrate pana la 17 mai, indica ultimele cifre oficiale, iar in Irlanda de Nord 664 de morti din cauza acestei epidemii au fost inregistrati pana la 20 mai.Aceste cifre ridica la peste 46.000 numarul mortilor in Regatul Unit. Publicate saptamanal, ele difera de bilanturile zilnice ale guvernului care se concentreaza asupra deceselor persoanelor testate pozitiv cu COVID-19. Ultimul bilant al guvernului, luni, evoca aproape 37.000 de victime ale pandemiei.De la inceputul pandemiei, numarul deceselor suplimentare in raport cu media anilor precedenti in Regatul Unit a atins aproape 60.000.Decesele legate de maladie s-au diminuat totusi, cu 3.810 de morti legate de noul coronavirus inregistrate in Anglia si in Tara Galilor pana in 15 mai, adica cel mai mic bilant saptamanal in ultimele sase saptamani.Pentru a lupta impotriva propagarii pandemiei, guvernul a decretat la sfarsitul lunii martie izolarea la domiciliu. Unele gradinite si scoli se vor redeschide la sfarsitul lunii iunie, iar redeschiderea magazinelor nealimentare este prevazuta pentru jumatatea lunii iunie Vezi si Sute de britanici au luat cu asalt plajele abia deschise in Marea Britanie: Autoritatile fac apel la "bun simt"