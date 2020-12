Poluarea a contribuit la moartea unei fetite din Londra. Decizie in premiera a justitiei britanice

"Concluzia mea este ca poluarea aerului a reprezentat o contributie materiala la moartea Ellei" Adoo-Kissi-Debrah in 2013, a declarat medicul legist adjunct al arondismentului londonez Southwark, Philip Barlow, dupa doua saptamani de audieri care s-au incheiat vineri.Ella Adoo-Kissi-Debrah a murit pe 15 februarie 2013 in urma unei crize grave de astm, dupa aproape trei ani de crize repetate si circa 30 de spitalizari legate de aceasta maladie. Ea locuia in cartierul Lewisham, la mai putin de 30 de metri de "South Circular Road", o autostrada foarte circulata din sudul Londrei.In 2014, justitia a stabilit ca fetita a murit de insuficienta respiratorie acuta provocata de un astm sever si nu din cauza poluarii. Insa aceste concluzii au fost anulate in 2019 si a fost dispusa organizarea unei noi serii de audieri, din cauza unor noi elemente stiintifice si in special a raportului unui specialist britanic in poluarea aerului, Stephen Holgate, in 2018.Stephen Holgate a observat o "legatura frapanta" intre spitalizarile de urgenta ale Ellei si varfurile inregistrate de dioxid de azot (NO2) si particule in suspensie, poluantii cei mai nocivi, in apropierea domiciliului sau."Ea traia pe muchie de cutit. Asta inseamna ca o schimbare foarte mica poate avea consecinte dramatice", a explicat in cadrul unei audieri de pe 8 decembrie profesorul de imunofarmacologie al universitatii din Southampton. Intre 28.000 si 36.000 de decese care se produc anual in Regatul Unit se estimeaza ca sunt legate de poluarea aerului, noteaza AFP.