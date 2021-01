Portugalia a descoperit cel putin 72 de cazuri de infectare cu mutatia britanica a coronavirusului

Aparitia acestei mutatii si in Portugalia coincide cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19 confirmate in aceasta tara si de asemenea a deceselor asociate acestei boli, marti fiind inregistrate 7.259 de noi infectari si 155 decese.In fata acestei situatii, toate partidele au sustinut in parlament decizia guvernului condus de socialistul Antonio Costa de a institui un nou lockdown pentru o durata de cel putin o luna, masurile concrete urmand sa fie anuntate miercuri, mai tarziu.In acest timp, presedintele portughez, Marcelo Rebelo de Sousa, nu si-a ascuns "iritarea" fata de nehotararea autoritatilor sanitare cu privire la modul de procedat in cazul sau, dupa ce intr-un interval de 24 de ore el a fost testat o data pozitiv pentru COVID-19 si de doua ori negativ.Aflat in campanie electorala pentru alegerile prezidentiale din 24 ianuarie, presedintele in varsta de 72 de ani a fost testat dupa ce seful dispozitivului sau de securitate a contactat virusul. Inaintea testului pozitiv, Marcelo Rebelo de Sousa a participat la o dezbatere televizata impreuna cu ceilalti sase candidati.