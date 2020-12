Marea Britanie: Portul din Dover s-a redeschis in noaptea de marti spre miercuri

Redeschiderea urmeaza unui acord pentru a depasi criza la care au ajuns Londra si Parisul pentru a permite soferilor de camioane blocati in Regatul Unit sa paraseasca tara pe baza unui test COVID-19 rapid.Aceasta decizie care atenueaza amenintarea unei penurii de produse, dupa ce mii de camioane au fost blocate in Anglia ca urmare a suspendarii timp de 48 de ore a transportului insotit de marfa anuntata de Franta , de care Marea Britanie este foarte puternic dependenta.Totodata, in cursul serii de marti, Franta si Belgia au anuntat o usoara relaxare a anumitor restrictii introduse dupa anuntarea duminica a raspandirii rapide in Marea Britanie a acestei noi tulpini a virusului care provoaca COVID-19, a carei rata de transmisie este cu 40% pana la 70% mai mare, conform informatiilor furnizate de Londra.Franta va autoriza incepand de miercuri, sub rezerva unui test COVID-10 negativ, revenirea in Marea Britanie a cetatenilor sai si a persoanelor cu domiciliul pe teritoriul sau sau in UE , precum si a celor care "trebuie sa realizeze deplasari esentiale". Belgia si Olanda au adoptat masuri similare.Eurostar a anuntat, de asemenea, reluarea circulatiei trenurilor sale miercuri pentru "calatorii din Marea Britanie cu destinatia Europa continentala", care ramane supusa unor "conditii".Franta va anunta, de asemenea, masuri care sa permita reluarea transportului de marfa miercuri, potrivit unei surse diplomatice. Comisia Europeana recomandase mai devreme in cursul zilei de marti ca statele membre ale UE sa faciliteze reluarea traficului pentru a "evita intreruperea lantului de aprovizionare" si pentru "calatorii esentiale", recomandare care are ca scop facilitarea revenirii acasa a mii de cetateni UE si britanici. Germania , asemanator altor zeci de tari care au intrerupt legaturile cu Regatul Unit, nu a anuntat o relaxare a restrictiilor impuse pana pe 6 ianuarie, similar deciziei adoptate de Spania