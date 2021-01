Post-Brexit: Mai multi expatriati britanici, impiedicati sa se imbarce pentru a reveni in Spania din cauza problemelor cu documentele

Brit residents of Spain distressed as can't fly home from @HeathrowAirport under #covid19 restrictions as @Iberia_en said their green residence certificate not valid post-#Brexit even tho Spain's @inclusiongob and @FCDOGovUK say it is. Need clarity https://t.co/dLWW0pMBFO pic.twitter.com/ZXAwmRHIAV - Max Duncan (@maximduncan) January 2, 2021

Fotograful Max Duncan, unul din cei care nu s-au putut imbarca sambata pe aeroportul Heathrow din Londra, a postat pe Twitter ca mai multi expatriati britanici erau "disperati ca nu pot reveni acasa", compania aeriana comunicandu-le ca documentele justificative cunoscute sub numele de "certificate verzi" nu erau "valabile dupa Brexit".Intr-un video postat pe Twitter, cetateni britanici isi exprimau stupefactia si nemultumirea ca nu s-au putut imbarca.In replica, ambasada britanica in Spania a transmis ca "aceasta nu ar fi trebuit sa se intample' si ca autoritatile spaniole confirmasera sambata seara ca 'documentul verde de resedinta va fi valabil pentru calatoriile de revenire in Spania, asa cum este indicat in recomandarile noastre catre calatori".'Cu privire la complicatiile identificate ieri pe aeroportul Heathrow, tinem sa precizam ca ele s-au datorat unei probleme de comunicare specifice cu anumite companii aeriene si ca au privit un numar foarte mic de calatori. Problema a fost corectata ieri', a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a MAE spaniol.Ea a precizat ca, duminica, "traficul aerian intre Regatul Unit si Spania se desfasoara normal pentru toti cetatenii din Spania si Andorra si pentru toti cetatenii britanici rezidenti in Spania sau Andorra".In Spania sunt inregistrati peste 300.000 de britanici, majoritatea dintre ei fiind pensionari care traiesc pe coasta de sud, atrasi de vremea blanda si de costul mult mai mic al vietii.Britanicii isi pot pastra dreptul de rezidenta in Spania daca pana la 31 decembrie 2020 au furnizat o adresa de resedinta permanenta, un cont bancar spaniol, au asigurare de sanatate si pot justifica venituri suficiente.