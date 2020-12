postBrexit: Sute de mii de romani cer rezidenta in Regatul Unit. Regulile in materie de imigratie se schimba din ianuarie 2021

Potrivit datelor furnizate de asociatia The3Million, care apara interesele cetatenilor europeni in Regatul Unit, au depus astfel de cereri, printre altii, 401.800 de italieni, 306.350 portughezi, 246.600 de spanioli si 154.460 de francezi.Pana la finalul lunii septembrie autoritatile britanice au primit 3,9 milioane de cereri, 56% dintre solicitanti primind statutul de rezident permanent acordat persoanelor care au trait o perioada continua de cel putin cinci ani pe teritoriul britanic, ceea ce le va permite sa continue sa lucreze si sa beneficieze de ajutoare sociale dupa Brexit O proportie de 42% dintre solicitanti au primit statutul de rezident provizoriu, iar 2% dintre cereri au fost respinse, retrase sau considerate nevalide.Peste o treime din cele aproape 17.000 de cereri respinse vizeaza cetateni romani.Asociatia The3Million se teme ca mii de europeni vulnerabili aflati in Regatul Unit - persoane in varsta sau bolnave, muncitori in conditii precare sau cei fara acces la internet - risca sa-si piarda drepturile din cauza Brexitului si sa nu poata prezenta o cerere inainte de 30 iunie 2021.Regatul Unit a parasit oficial Uniunea Europeana pe 31 ianuarie acest an, dupa 47 de ani de apartenenta la blocul comunitar, dar a intrat intr-o perioada de tranzitie in care relatiile dintre Londra si Bruxelles sunt guvernate de legile comunitare, pentru a le oferi cetatenilor si companiilor timp pentru a se adapta.Londra a exclus deja posibilitatea amanarii incheierii perioadei de tranzitie dincolo de 31 decembrie 2020, in pofida faptului ca a trebuit sa se concentreze pe combaterea epidemiei de COVID-19, care a consumat resurse financiare substantiale ale guvernului britanic.In absenta unui acord, scenariu extrem de probabil, viitoarea relatie comerciala dintre UE si Regatul Unit va fi guvernata de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului si pentru Londra exista riscul unei rupturi economice brutale de blocul comunitar.