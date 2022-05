Potopul continua in Marea Britanie: furtunile au facut 3 morti, zeci de mii de case sunt in bezna

Cel putin trei persoane au murit si zeci de mii de locuinte sunt in continuare fara curent electric, in urma furtunii care matura in continuare Marea Britanie.

Sudul tarii este cel mai afectat de intemperii, un total de 17 avertizari de inundatii ce denota "o amenintare pentru viata" fiind in vigoare, pentru weekend, scrie Russia Today.

O femeie a murit dupa ce o parte dintr-o cladire s-a prabusit peste masina in care se afla, in timp ce un batran in varsta de 85 de ani, aflat pe un vas de croaziera din largul coastelor englezesti, a murit dupa ce un val urias a lovit vaporul, in noaptea de vineri spre sambata. Mai multi pasageri au fost raniti.

De asemenea, un batran in varsta de 77 de ani a murit dupa ce un copac a cazut peste el, in curtea gradinii sale.

Peste 140.000 de locuinte din intreaga tara sunt fara curent electric, iar avertizari de vreme severa raman in vigoare pe cuprinsul tarii, care a inregistrat cea mai ploioasa luna ianuarie din ultimii 250 de ani, iar vantul a suflat cu viteze de pana la 130 de kilometri pe ora.

17 familii au fost evacuate din locuinte dupa ce o groapa de 11 metri a aparut in localitatea Hertfordshire, sambata, cea mai mare dintre cele trei astfel de gropi formate in ultima saptamana.

Sambata seara, prim-ministrul David Cameron a spus ca eforturile de salvare a celor cu probleme vor fi "vitale" in urmatoarele 24 de ore, nivelurile raurilor urmand sa creasca din nou.

Premierul britanic a avertizat ca mare parte din Anglia si Tara Galilor se afla in continuare in pericol de inundatii.

"Din fericire, se pare ca vom vedea mai putina ploaie si mai putin vant in urmatoarele cateva zile. Cu toate acestea, dupa atat de multa ploaie in ultimele saptamani, nivelurile apelor raman foarte ridicate si, in multe locuri, vor continua sa creasca", a declarat Cameron.

