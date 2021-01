Premierul Nicola Sturgeon: Scotia spera ''sa se alature'' in curand UE ca natiune independenta

"Suferim acum un Brexit dur impotriva vointei noastre, in cel mai prost moment posibil, in mijlocul unei pandemii si al unei recesiuni economice", a spus Nicola Sturgeon pe site-ul partidului sau pro-independenta SNP, la doua zile de la iesirea Regatului Unit din piata unica si uniunea vamala.Ea si-a exprimat din nou determinarea de a organiza un nou referendum privind independenta Scotiei, dupa cel pierdut de tabara sa in 2014, atunci cand 55% dintre scotieni au votat impotriva.Insa decizia de a organiza un astfel de referendum ii revine prim-ministrului britanic Boris Johnson , care refuza cu fermitate. Totusi, o victorie detasata a SNP la alegerile locale din mai anul viitor ar intari presiunea asupra Londrei pentru acceptarea unei noi consultari populare.Potrivit ultimului sondaj efectuat de institutul Savanta ComRes pentru ziarul The Scotsman, la jumatatea lunii decembrie, 58% dintre scotieni sustin acum o ruptura cu Regatul Unit, cea mai mare proportie de pana acum."In calitate de membra independenta a Uniunii Europene, Scotia ar fi un partener si ar putea construi poduri - nu numai catre realizarea unei economii mai puternice si a unei societati mai echitabile, ci si catre facilitarea relatiilor intre UE si Regatul Unit", a mai spus Sturgeon.Daca britanicii au votat in total cu 51,9% in favoarea Brexit-ului in 2016, scotienii i s-au opus in proportie de 62%."In cursul celor aproape 50 de ani de apartenenta, am beneficiat enorm de cele 'patru libertati' ale pietei unice, inclusiv libertatea de miscare. Peste 230.000 de persoane din toata Europa au ales domiciliul in Scotia", a mai spus Nicola Sturgeon, explicand ca "ei sunt prietenii nostri si familia noastra, iar acum vrem ca ei sa ramana".Odata cu Brexit-ul "cetatenii nostri vor fi mai putin in siguranta si dreptul lor de a munci, studia si a lucra in alta parte in Europa va fi restrans", si-a exprimat ea regretul, subliniind ca 2.000 de scotieni au participat anul trecut la programul de schimb universitar Erasmus, la care guvernul britanic a renuntat pentru a-l inlocui cu propriul program international."Nu vrem sa plecam si speram sa ne alaturam voua in curand in calitate de partener egal", a conchis Nicola Sturgeon.