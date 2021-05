Un fost director al BBC a demisionat din functia de presedinte al National Gallery in urma scandalului celebrului interviu al printesei Diana din 1995

"Am demisionat astazi din postul de presedinte al National Gallery", a anuntat Tony Hall intr-un comunicat, prezentand inca o data scuze publice pentru "evenimentele petrecute in urma cu 25 de ani".Un raport publicat joi, la aproape un sfert de secol dupa celebrul interviu in care printesa Diana a vorbit public despre casatoria ei ratata , a denuntat metodele "inselatoare" folosite de jurnalistul Martin Bashi, in prezent in varsta de 58 de ani. Acesta a folosit documente false pentru a o convinge pe fosta sotie a printului Charles sa accepte interviul, considerat la acea vreme o reusita uriasa pentru BBC.In timpul acelui interviu televizat, Lady Di a afirmat ca existau "trei persoane" in casnicia ei, referindu-se la relatia pe care printul Charles o avea cu Camilla Parker Bowles, si a recunoscut totodata ca a avut la randul ei o aventura extraconjugala.In raportul de joi, un fost judecator de la Curtea Suprema, John Dyson, a criticat aspru postul BBC pentru felul in care a gestionat acea situatie ce a afectat serios imaginea grupului media.Fost director general al grupului BBC, Tony Hall, care era seful redactiei de stiri in momentul interviului, a prezentat scuze publice joi, recunoscand ca ancheta interna realizata in 1996 "a fost cu mult sub" standardele impuse in aceasta profesie si ca "mai multe masuri ar fi putut si ar fi trebuit sa fie luate in urma plangerilor legate de atitudinea lui Martin Bashir". Totodata, Tony Hall a recunoscut ca "a gresit" atunci cand i-a acordat lui Martin Bashir "prezumtia de nevinovatie".Sambata, Tony Hall a anuntat ca isi paraseste functia de la National Gallery, pe care o ocupa din iulie 2020, deoarece ramanerea lui in acel post "ar deturna atentia" publicului spre o institutie care ii este foarte draga.Raportul de joi a evidentiat totodata reponsabilitatile influentului grup audiovizual public britanic, care a fost indemnat de prim-ministrul Boris Johnson sa ia "toate masurile posibile pentru a garanta ca o astfel de situatie nu se va mai produce niciodata".Dezvaluirile facute de Lady Di in acel interviu televizat au dus in cele din urma la divortul dintre Charles si Diana, decedata doi ani mai tarziu la Paris in urma unui accident de automobil, care s-a produs in timp ce printesa britanica era urmarita de paparazzi.