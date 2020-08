Prim-ministrul britanic Boris Johnson: "Deschiderea scolilor in septembrie, o necesitate sociala, economica si morala"

Un studiu realizat la inceputul lunii avertizeaza ca Marea Britanie risca sa fie afectata de al doilea val de COVIS- 19 in iarna si ca acesta va fi mai mare decat primul daca scolile vor fi deschise fara a fi pus la punct un sistem imbunatatit de testare si urmarire.In editorialul sau, Johnson a sustinut ca reluarea cursurilor este o prioritate nationala.Scolile vor fi ultimele inchise in cazul unor viitoare restrictii, al unei viitoare carantine, ar fi afirmat el joi, potrivit presei.In Anglia, scolile au fost inchise in luna martie, odata cu plasare in izolare a tarii. Exceptie au facut copiii lucratorilor esentiali. Ele au fost redeschise in iunie pentru un numar redus de elevi.Guvernul britanic doreste ca elevii sa revina la scoala la inceputul lunii septembrie."Sa mentinem scolile inchise mai mult decat este absolut necesar este intolerabil din punct de vedere social, nesustenabil din punct de vedere economic si nejustificat moral", a scris Johnson.Costurile pentru parintii care nu pot munci daca scolile sunt inchise sunt mai mari si tara se va confrunta cu mari probleme daca elevii nu participa la educatie, a mai notat prim-ministrul."Pandemia nu s-a terminat si ultimul lucru pe care oricare dintre noi si-l poate permite este sa se complaca. Dar acum, cand stim suficient pentru a redeschide scolile pentru toti elevii in siguranta, avem datoria morala de a face asta".Ziarul Sunday Times a scris ca el a comandat o campanie de PR pentru a-si sustine cauza.