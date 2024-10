Primarul Londrei pica un test de inteligenta cu intrebari banale, dupa ce-a spus ca unii oameni sunt prosti

Boris Johnson, primarul Londrei, a picat un test de stabilire a IQ-ului, dupa ce spusese ca unii oameni au IQ mic si ca o parte dintre semenii nostri chiar nu se pot descurca in viata.

Boris Johnson a admis ca stabilirea unui coeficient de inteligenta nu e singurul indicator al abilitatilor unei persoane, dupa ce a esuat in a raspunde macar o data corect la trei intrebari dintr-un test de inteligenta, scrie The Telegraph.

Primarul Londrei declarase ca 16% dintre semenii nostri au un coeficient de inteligenta mai mic de 85 si doar 2% depasesc 130. El a folosit si o figura de stil ca sa sugereze ca, in conditii grele, capacitatea de descurcare in viata a unei persoane iese la iveala.

"Cu cat zgudui mai mult cornetul, cu atat mai usor va fi pentru anumite floricele sa ajunga in varf", a spus Johnson. El a fost criticat pentru aceste afirmatii, fiind acuzat ca vede fiintele umane prin optica cuiva care creste "caini pentru concurs".

Surpriza a aparut cand, la propria sa emisune de radio de la postul LBC, o emisiune intitulata "Intrebati-l pe Boris", un prezentator l-a rugat sa raspunda la trei intrebari dintr-un test pentru stabilirea coeficientului de inteligenta, iar primarul Londrei nu a dat nici un raspuns corect.

Prezentatorul, Nick Ferrari, l-a intrebat intr-un final: "Nu ati raspuns corect la nici o intrebare. Cui o sa mai tineti acum discursuri despre coeficientele de inteligenta, domnule primar?".

"Nimeni nu a spus vreodata ca IQ-ul este singurul criteriu al capacitatilor cuiva, dar ceea ce eu am tot spus e ca sistemul nostru ii abandoneaza pe oamenii care au abilitati deosebite si ca am putea face mai mult pentru ei", a raspuns Boris Johnson.

Iata cele trei intrebari la care primarul Londrei nu a reusit sa raspunda corect:

1 Cate mere ai daca iei doua mere din trei meri? A. Unul. B. Doua. C.Trei

2. Un om construieste o casa cu patru laturi, fiecare dintre ele fiind indreptata catre sud. Dintr-o data apare un urs. Ce culoare are ursul? A. Alba B. Maro C. Neagra D. Gri

3. M-am dus la culcare la ora 8 seara, am intors ceasul si l-am pus sa sune la 9 dimineata. Cate ore am dormit? A. 13 B. 12 C. 9 D. Alt raspuns

