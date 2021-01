Primul barbat cu sindromul Down care s-a insurat in Marea Britanie a murit de COVID

Potrivit observatornews.ro , Tommy si Maryanne s-au casatorit in 1995 si au devenit primul cuplu cu sindromul Down care a facut acest pas in Marea Britanie."Tommy va ramane mereu in sufletul nostru. Sunt recunoscatoare mamei Linda Martin, 70 de ani, care l-a adoptat neoficial in utma cu 30 de ani si l-a facut membru al familiei noastre. Maryanne si Tommy au fost separati doar cateva ore in toti acesti ani. Nu isi aminteste viata ei inainte de Tommy. Ziua in care l-a intalnit i-a adus cel mai mare zambet pe fata si nu s-a putut opri sa nu vorbeasca despre el. Este abolut devastata si socata. In urma cu un minut este isterica, apoi este bine, apoi plange iar. Este cumplit pentru noi toti!", a declarat Lindi Newman.Perechea a fost separata pentru prima data pe 10 decembrie cand Tommy a fost spitalizat cu o infectie pulmonara. Barbatul a contactat virusul in spital, ceea ce a facut sa faca penumonie. A murit pe 1 ianuarie, la doua saptamani dupa ce a fost testat pozitiv."Este atat de dur ca a contactat boala in spital. Nu a avut de ales, a trebuit sa mearga acolo pentru tratament. Ma voi bucura de mii de amintiri cu Tommy, de la mers la cinema la vizite la Zoo. Mereu imi multumea pentru ca il luam si imi facea complimente, chiar daca aratam rau. Era un adevarat gentleman. Ne spunea zilnic, mie si lui Maryanne, ca ne iubeste", a mai spus Lindi, potrivit observatornews.ro.