Printul Charles le cere britanicilor sa-i ajute pe fermieri sa stranga recoltele in perioada pandemiei

"Hrana nu apare ca prin minune, totul incepe cu incredibilii nostri fermieri si cultivatori", a declarat Charles, in varsta de 71 de ani, intr-un mesaj video postat marti pe Instagram."Nu ma indoiesc ca munca va fi neatragatoare si, uneori, va reprezenta o provocare", a adaugat Charles, care se ocupa de gradinarit, in mesajul inregistrat in gradina sa de legume de la locuinta din Birkhall, Scotia.Prin comentariile sale, mostenitorul tronului britanic sustine "Pick for Britain", o initiativa comuna a guvernului si a sectorului agricol pentru mobilizarea unui numar mai mare de muncitori in timpul pandemiei.Studentii sunt printre cei incurajati sa ajute la completarea golului ramas de muncitorii imigranti care acum nu pot intra in Marea Britanie, existand riscul ca fructele si legumele neculese sa putrezeasca pe campuri.Brexit-ul a agravat si mai mult situatia. Multi muncitori in agricultura, in special cei din Europa de Est, au parasit Marea Britanie dupa ce tara a votat pentru iesirea din Uniunea Europeana.