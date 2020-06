Printul Charles nu si-a mai recapatat mirosul si gustul de cand a contractat coronavirusul

Ziare.

com

"El a evocat experienta personala", a marturisit pentru BBC Jeff Mills, un asistent social de la spital care s-a intalnit cu printul. "El a vorbit si despre pierderea mirosului si a gustului si are mereu impresia ca sufera de acest lucru".Printul Charles a fost insotit de sotia sa Camilla. El a felicitat personalul medical, care a aratat "cei mai bun din Regatul Unit" in timpul crizei sanitare. Printul i-a salutat de departe pe ingrijitori respectand distantarea sociala. A fost prima iesire publica a printului Charles si a sotiei sale Camilla dupa relaxarea masurilor de izolare.Mastenitorul coroanei britanice a estimat la inceputul lui iunie, intr-un interviu acordat Sky News, ca "a avut noroc" sa aiba doar simptome usoare. O experienta care l-a "determinat" sa militeze pentru a plasa natura "in centru"."Am avut noroc in cazul meu si am avut o forma destuld e usoara a bolii. Dar am avut-o si pot sa inteleg ceea ce au indurat ceilalti", a declarat el in acest interviu, in videoconferinta la televiziunea britanica.