Protestul masiv "All lives matter" din centrul Londrei a degenerat in violente (Video)

Dupa o zi in mare parte pasnica, un numar restrans de protestatari din apropierea resedintei Downing Street a premierului Boris Johnson au aruncat cu sticle in politisti, iar ofiterii de politie calare au ripostat, impingandu-i inapoi.In urma violentelor, o politista a necesitat tratament spitalicesc dupa ce a cazut de pe cal, iar alti noua politisti au fost raniti, conform informatiilor furnizate de politie.Un grup de protestatari a atacat un manechin ce semana cu presedintele american Donald Trump , in timp ce altii au aruncat cu rachete de semnalizare.Politia londoneza a anuntat in seara zilei de sambata ca au fost arestate 14 persoane si se asteptau ca numarul celor arestati sa creasca.In prima parte a zilei de sambata, peste o mie de protestatari au marsaluit pe langa ambasada SUA, situata pe malul de sud al Tamisei.Mii de protestatari s-au adunat, de asemenea, in piata din fata parlamentului, afisand pancarte cu mesajul "Viata negrilor conteaza" si ignorand sfaturile autoritatilor de a evita adunarile mari din cauza riscului contaminarii cu noul coronavirus.Protestele de sambata reflecta mania globala pentru modul in care sunt tratate minoritatile etnice de catre politie, declansate de uciderea pe 25 mai a afro-americanului George Floyd prin asfixiere, de catre un politist care i-a tinut genunchiul pe gat timp de aproape noua minute.Manifestari au avut loc sambata si in alte orase britanice, europene si asiatice.Inaintea protestului de sambata de la Londra, ambasadorul SUA in Marea Britanie a condamnat moartea lui Floyd si a declarat ca SUA trebuie sa faca mai mult pentru a combate rasismul si nedreptatea. "Prin intermediul unor proteste pasnice, injustitia este abordata cu cel mai mult succes", a apreciat ambasadorul Woody Johnson.