Intrebare primita la ambasada din Marea Britanie: "Pot sa plec in romania cu puletinu expirati?". Raspunsul functionarilor

Un cetatean roman aflat in Marea Britanie a adresat pe pagina de Facebook a ambasadei o intrebare legata de conditiile legale privind intoarcerea in tara. Mesajul este insa atat de agramat incat cu greu poate fi inteles sensul logic."O intrebare ieu sut in UK si am rezidenta si misa expirati puletinu pot sa plec in romania cu puletinu expirati cu rezidenta valabila???", este mesajul romanului, in original.Functionarii au raspuns la nedumerire cu o urma de ironie. "Cu puletinul expirati nu se poate. Este nevoie sa solicitati un Titlu de calatorie".