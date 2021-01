Recensamantul din Marea Britanie va cuprinde o intrebare facultativa despre identitatea de gen

Nu exista date oficiale privind identitatea de gen in comunitate

In afara de intrebarea privind sexul legal, "vom adresa pentru prima data o intrebare facultativa ulterior in chestionar despre identitatea de gen", insa numai persoanelor de peste 16 ani, a precizat profesorul Diamond la BBC.Recensamantul este prevazut pentru 21 martie peste tot in Regatul Unit, cu exceptia Scotiei, unde a fost amanat pentru martie 2022. Din cauza pandemiei de noul coronavirus, recensamantul se va derula in mare parte online.Conform ONS, aceasta informatie este necesara deoarece "nu exista in prezent date oficiale pentru cei care se identifica printr-un gen diferit de sexul inregistrat la nastere ".Intr-un plan de recomandari publicat in decembrie, statisticianul-sef din Scotia , Roger Halliday, a declarat ca intrebarea despre sexul biologic nu ar mai trebui adresata, cu exceptia domeniilor unde ea este pertinenta, cum ar fi ingrijirile medicale, deoarece incalca viata privata a celor care se identifica printr-un alt gen.Ian Diamond nu este de acord, afirmand ca aceasta intrebare este una buna: "Intrebarea despre sex este aceeasi din 1801 si de atunci nu am incalcat viata privata a nimanui".Ultimul recensamant din Marea Britanie dateaza din 2011.Mai multe tari, cum ar fi Nepal si Bangladesh, au adaugat in recensamant un "al treilea sex" pentru persoanele transgen.