Marea Britanie se apropie de 43.000 de morti din cauza coronavirusului

Aceste noi date inregistrate in Anglia si Tara Galilor cresc la 42.990 numarul total al deceselor inregistrate de la inceputul epidemiei, potrivit unui bilant intocmit de Reuters si care include atat bilanturile inregistrate in Scotia si Irlanda de Nord, cat si ultimele morti inregistrate in spitale in Anglia.Cu peste 10.000 de morti inregistrati la 8 mai, azilurile de batrani din Regatul Unit nu sunt crutate deloc de pandemie, care s-a soldat cu peste 317.700 de morti in lume.Acest nou bilant - unul dintre cele mai mari din Europa, in pofida faptului ca o comparatie este complicata intre tari din cauza metodelor de inregistrare folosite de fiecare - creste si mai mult presiunile asupra lui Boris Johnson.Intors la sefia Guvernului dupa ce a fost grav bolnav de COVID-19, liderul conservator este criticat dur mai ales de Opozitie, care-l acuza de faptul ca a impus izolarea tarziu, a introdus campanii de testare tarziu si a furnizat initial, tarziu, echipament de protectie spitalelor, aflate in prima linie a epidemiei.