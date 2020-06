Regatul Unit incepe sa ridice gradual restrictiile. Elevii se pot intoarce la cursuri

Ziare.

"Va fi un moment de bucurie si usurare pentru multi", a scrie pe Twitter premierul britanic Boris Johnson, care le-a cerut oamenilor sa pastreze o distanta de cel putin 2 metri intre ei si sa-si spele mainile des.Regatul Unit este una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de COVID-19, raportand pana acum aproape 40.000 de decese cauzate de aceasta boala, conform datelor oficiale.Pe de alta parte, dupa aproape opt saptamani Ucraina a inceput luni sa reia legaturile feroviare, dupa ce a redeschis deja metroul, centrele comerciale si parcurile.Pentru a reduce riscurile de contaminare in timpul calatoriilor, toti pasagerii si personalul trenurilor trebuie sa poarte masti. In toate trenurile, biletele au fost vandute doar pentru jumatate dintre locurile disponibile, pentru a putea asigura distantarea fizica intre pasageri.In pofida acestei reluari partiale, gara centrala din Kiev era luni practic goala, politia autorizand doar intrarea pasagerilor care detineau bilete. La intrarea in gara pasagerilor li se ia temperatura, iar in gara sunt difuzate mesaje sonore privind obligativitatea purtarii mastii si respectarea distantarii fizice. Inainte de urcarea in vagoane, tuturor pasagerilor li se masoara inca o data temperatura corporala.Ucraina a inchis circulatia feroviara la jumatatea lunii martie in cadrul masurilor de izolare impuse dupa detectarea primelor cazuri de coronavirus in aceasta tara cu un sistem de sanatate publica anacronic.In luna mai, autoritatile de la Kiev au redeschis unele magazine si transportul in comun, precum si parcurile, terasele si centrele comerciale. Pana in prezent in Ucraina s-au inregistrat 24.012 de cazuri de COVID-19, dintre care 718 de cazuri mortale.