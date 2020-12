Regina Elisabeta a II-a va primi in saptamanile viitoare vaccinul Pfizer-BioNTech, potrivit presei britanice

Suverana, in varsta de 94 de ani, si sotul sau, printul Philip, 99 de ani, vor fi amandoi vaccinati cu prioritate din cauza varstei lor si nu in virtutea unui tratament preferential, a indicat publicatia Mail on Sunday.Potrivit ziarului, acesti membri mai in varsta ai familiei regale vor face publica aceasta vaccinare pentru a "incuraja cat mai multi oameni sa se vaccineze", deoarece autoritatile se tem ca militantii antivaccin ar putea sa semene indoieli in randurile populatiei. Marea Britanie a dat unda verde unui vaccin anticoronavirus, dezvoltat de laboratoarele Pfizer s BioNTech, in vederea unei campanii de vaccinare care va incepe in randul celor mai in varsta persoane si mai vulnerabile categorii.Palatul Buckingham nu a raspuns imediat la o solicitare de comentariu pentru AFP.Daily Mirror afirma, la randul sau, ca mai multe celebritati din Regatul Unit s-au angajat public sa fie vaccinate pentru a sprijini aceasta campanie de vaccinare.