Premiera din anii 1980: Regina Elizabeth a II-a va petrece Craciunul la Castelul Windsor

Cuplul regal petrece in mod traditional sarbatorile de sfarsit de an la, in Norfolk (estul Angliei), unde li se alatura si alti membri ai familiei.In fata situatiei sanitare, suverana in varsta de 94 de ani si sotul ei in varsta de 99 de ani, cu o sanatate fragila, au decis sa ramana in resedinta situata la periferia Londrei."Dupa ce au analizat toate sfaturile apropiatilor, regina si ducele de Edinburgh au decis sa petreaca anul acesta Craciunul in liniste la Windsor", a indicat marti un purtator de cuvant al Palatului Buckingham.In timpul primului val al pandemiei, suverana si sotul ei au luat o pauza de la angajamentele publice si s-au izolat la resedinta de la Windsor. Ei au mers la Castelul Balmoral in timpul verii, asa cum faceau in mod obisnuit.Cu mai mult de 59.000 de morti si 1,5 milioane de cazuri de Covid, Marea Britanie este cea mai indoliata tara de pandemie din Europa.Printul Philip, care a implinit 99 de ani in iunie, are de cativa ani probleme de sanatate. In decembrie 2019, el a fost spitalizat timp de patru nopti, intr-un spital londonez, din cauza unor "probleme de sanatate preexistente" si s-a alaturat reginei la Norfolk pe 24 decembrie.Printul Charles, fiul cel mare al reginei, a avut in aprilie simptome de Covid-19, la fel ca printul William , al doilea in ordinea succesiunii la tron.