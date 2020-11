VIDEO Regina Marii Britanii poarta masca pentru prima data in public. Elisabeta a II-a a depus flori la mormantul Soldatului Necunoscut

Ea a facut acest lucru miercuri, in contextul in care unele evenimente de Remembrance Day au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus.Regina a fost vazuta ultima data in public in 15 octombrie, cand a vizitat un laborator militar. Ea se afla alaturi de nepotul ei, Printul William, si niciunul nu a purtat masca.Elizabeth a II-a a depus un buchet de flori, din orhidee si mirt, inspirat din cel avut la nunta ei. Astfel a continuat traditia regala stabilita de mama ei, care isi asezase propriul buchet pe mormantul Soldatului Necunoscut in timpul casatoriei sale in 1923, in semn de omagiu pentru fratele sau ucis in razboi.Remembrance Day ("Ziua amintirii") din 11 noiembrie este in Marea Britanie ziua comemorarii armistitiului ce a pus capat primului razboi mondial, simbolul macului fiind purtat in semn de omagiu pentru mortii din prima conflagratie mondiala.