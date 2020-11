Reteaua britanica de supermarketuri Tesco retrage afisele cu avertismentele in limba romana adresate hotilor din magazine

Reactii

"Am avut cateva cazuri de furt la magazinul nostru Telford Extra Store, astfel incat politia locala ne-a furnizat niste afise care avertizau ca toti hotii din magazine vor fi urmariti penal. Ne pare rau daca aceste afise au provocat ofensa - ele au fost acum indepartate.Aceste afise au fost expuse in magazinul nostru Telford Extra si ne-au fost date de politia West Mercia.", se spune intr-un comunicat trimis la RFI de catre biroul de presa al Tesco.Afisul in limba romana continea avertismentul "hotii din magazine prinsi vor fi urmariti penal. Ofiteri de politie imbracati in civil actioneaza in aceasta zona".Cea mai veche publicatie online din Marea Britanie in limba romana, Romani in UK, a publicat cateva reactii ale romanilor care traiesc in aceasta tara."Acest lucru se intampla intr-un magazin din Marea Britanie. A viza o anumita nationalitate arata un comportament rasist si xenofob. Stiu ca avem anumiti indivizi care nu ne ofera niciun fel de mandrie, dar exista asemenea persoane in orice tara, orice nationalitate. Cand exista oameni cinstiti si muncitori care lucreaza legal in Marea Britanie, acest lucru nu este corect. Buna treaba Tesco", a scris pe Facebook Ana-Maria Matei, o romanca stabilita in Leicester."Doaaamne fereste.. O sa ma uit si eu prin Tesco mai atent de acum?", a scris o tanara."Daca in alta tara a ajuns in punctul de a pune pancarte in romana despre furat, iti dai seama cat de grava e situatia furtului comis de romani acolo? E GRAV!", este de parere un tanar din Marea Britanie.Telford este un oras din partea central-vestica a Angliei, la 250 de kilometri nord-vest de Londra, cu o populatie de circa 140 000 de locuitori.Tesco avea potrivit statisticilor oficiale 27% din piata supermarketurilor alimentare in luna mai 2020 si se situa pe locul 1 din acest punct de vedere in Marea Britanie.