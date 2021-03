Romani, expulzati din Marea Britanie dupa Brexit: "Am furat patru cuie si m-a bagat la puscarie"

Al treilea grup de romani expulzati din Anglia a ajuns miercuri dupa-amiaza pe Aeroportul International Henri Coanda, transmite Digi 24 Dupa Brexit , Marea Britanie a trecut la expulzarea strainilor condamnati pentru incalcarea legislatiei nationale. Asa ca, dupa ce si-au executat pedepsele, romanii condamnati au fost obligati sa se intoarca in tara natala, fara posibilitatea de a reveni."M-a luat de pe aeroport si am plecat inapoi, nu mi-a dat voie sa intru in tara lor", a spus unul dintre romanii intorsi in tara. Omul spune ca ii pare rau deoarece acolo avea de munca.Cei mai multi spun ca nu au de gand sa ramana prea mult aici. Vor sa isi gaseasca de munca tot in strainatate." - Am furat patru cuie si m-a bagat la puscarie", a spus un alt roman. El a fost eliberat dupa 14 luni si a primit interdictie de a mai intra in aceasta tara pe o perioada de 10 ani.Aproape 100 de romani au fost expulzati din Marea Britanie in ultimele luni. Primii s-au intors in Romania inca din ianuarie.