BREAKING DOCUMENT Romania inchide granitele pentru Marea Britanie, din cauza noii tulpini de coronavirus. Toate zborurile, suspendate

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de duminica, 20 decembrie, Hotararea pentru aprobarea introducerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pe lista tarilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea si suspendarea zborurilor din si catre Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Persoanele care sosesc in Romania din Marea Britanie si Irlanda de Nord vor fi obligate sa intre in carantina incepand de duminica, 21 decembrie, de la miezul noptii, ora 00.00.Zborurile vor fi suspendate spre si dinspre Marea Britanie pe o perioada de 14 zile, incepand de duminica, 21 decembrie, de la ora 19.00.Belgia, Olanda Austria si Italia au anuntat deja ca vor suspenda zborurile spre si dinspre Marea Britanie.Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, duminica, 20 decembrie, dupa identificarea unei noi tulpini de coronavirus in Marea Britanie, ca astazi sau luni (21 decembrie) este posibil sa fie anuntate noi reguli pentru romanii care vin din Marea Britanie in Romania, in contextul in care tot mai multe state blocheaza zborurile cu Regatul Unit."Azi-maine este posibil, da, sa apara o decizie care sa spuna care este pozitia noastra", a declarat Raed Arafat la Digi24, in contextul in care Marea Britanie nu se afla pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, astfel ca persoanele care vin de acolo nu sunt obligate sa stea in carantina pentru 14 zile.