Ryanair continua zborurile catre si dinspre Marea Britanie, chiar daca autoritatile de la Londra au introdus carantina obligatorie de 14 zile

Noile reguli care impun ca toate persoanele care intra in Marea Britanie sa intre in auto-izolare timp de 14 zile au intrat in vigoare luni, chiar daca Ryanair, cel mai mare operator aerian cu discount din Europa, easyJet si grupul IAG, proprietarul British Airways, au avertizat ca vor intenta actiuni in justitie impotriva acestei masuri pe care o considera o miscare draconica, care va afecta puternic industria turismului a tarii.Carantina are rolul sa previna un al doilea val de imbolnaviri de COVID-19. In Anglia, incalcarea regulilor va fi pedepsita cu o amenda de 1.000 de lire sterline. Masura va fi revizuita la fiecare trei saptamani si este discutata crearea unor "poduri aeriene" cu unele ditnre principalele destinatii din Europa, cum ar fi Portugalia.Intrebat daca Ryanair va anula zborurile din iulie si august in cazul in care carantina va ramane valabila in perioadele respective, O'Leary a spus: "Nu, deoarece zborurile care pleaca din Marea Britanie sunt pline. Britanicii ignora carantina, stiu ca este o mizerie"."Ryanair efectueaza o mie de zboruri pe zi catre destinatii din toata Portugalia, Spania Grecia , de la 1 iulie, 2, 3 si in fiecare zi dupa", a spus seful companiei.Cu avioanele consemnate la sol de la sfarsitul lunii martie, companiile aeriene sperau sa isi reia zborurile incepand din iulie, pentru a-si salva sezonul de vara.Ryanair, easyJet si IAG au trimis "o scrisoare de protocol premergatoare", care poate fi urmata de o actiune in justitie, pentru a denunta carantina "ca total nejustificata si disproportionata".O'Leary a spus ca se asteapta ca turistii britanici sa isi rezerve in continuare vacante in Europa, dar ca turistii europeni vor fi impiedicati sa calatoreasca in Marea Britanie, ceea ce va afecta puternic industria turismului.