S-a dublat numarul barbatilor batuti de femei, in Marea Britanie

Numarul femeilor condamnate pentru violenta domestica in Anglia si Tara Galilor s-a dublat in ultimii cinci ani.

Aproape 4.000 de femei au fost condamnate anul trecut, spre deosebire de 1.500 in 2005, arata cifrele provenind de la Crown Prosecution Service si organizatia care lupta pentru constientizarea abuzului domestic in cazul barbatilor, ManKind, scrie Daily Mail.

Toate cifrele arata ca femeile devin mai violente. Numarul de femei condamnate pentru violenta domestica, din totalul condamnarilor in cazul ambelor sexe, a crescut de la cinci la sapte procente.

Presedintele ManKind, Mark Brooks, identifica trei cauze responsabile de aceasta crestere a violentei in randul femeilor.

"Tot mai multi barbati raporteaza abuzul, politia are o abordare mai echilirata a abuzurilor domestice si, din nefericire, se constata o crestere a numarului de femei violente in societatea noastra", a spus acesta.

Totusi, femeile au de doua ori mai multe sanse sa fie victime ale abuzului domestic, iar barbatii sunt mai retinuti cand vine vorba sa depuna plangere.

Si numarul barbatilor condamnati pentru violenta domestica s-a dublat.

Peste 55.000 de barbati au fost pusi sub acuzare in 2010, comparativ cu 28.700 in urma cu cinci ani.