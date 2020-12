Sarutul din noaptea de Revelion, interzis in Marea Britanie: Este important ca toata lumea sa urmeze recomandarile

Potrivit Digi 24 , restrictiile din Regatul Unit nu s-au limitat la cele privind transportul aerian si feroviar. Londra a intrat in cel mai ridicat nivel de alerta din cauza ca virusul in noua sa forma se raspandeste tot mai rapid si este tot mai greu de identificat.Potrivit sursei citate, Downing Street a cerut britanicilor sa respecte regulile de distantare sociala, deoarece Marea Britanie a inregistrat o crestere a cazurilor de coronavirus: "Am fost clari, premierul a spus anterior ca este important ca toata lumea sa urmeze recomandarile si sa faca tot ce poate pentru a reduce transmiterea virusului. Acest lucru ramane valabil in ajunul Anului Nou, asa ca le cerem oamenilor sa respecte instructiunile si sa mentina contactul la minimum".In mod traditional, in Marea Britanie sarutul la trecerea dintre ani simbolizeaza modul in care va evolua relatia de cuplu anul urmator, mai arata Digi 24.