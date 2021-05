Anglia relaxeaza restrictiile privind calatoriile in strainatate. Ce tari sunt vizate

In cadrul unei conferinte de presa, ministrul Transporturilor Grant Shapps a anuntat ridicarea interdictiei de calatorie in strainatate, interdictie rezervata din ianuarie pentru calatoriile esentiale, si instituirea unui sistem de restrictii care sa clasifice tarile in trei categorii in functie de situatia sanitara.In lista verde sunt incluse 12 tari, intre care Portugalia, Israel, Gibraltar, Australia, Noua Zeelanda sau Singapore. Pentru aceste tari testele vor fi totusi obligatorii inainte si dupa sosire, testul PCR costand in Regatul Unit peste 100 de lire sterline (115 euro).Majoritatea tarilor raman clasificate in zona ''portocalie'', ceea ce inseamna ca pasagerii trebuie sa intre in carantina unde doresc si sa faca mai multe teste.''Destinatii estivale cum ar fi Franta, Spania si Grecia , nu sunt inca incluse (pe lista verde), dar vom revizui lista tarilor la fiecare trei saptamani", a explicat Shapps.Pentru tarile din lista rosie, numai rezidentii se pot intoarce in Anglia, dar trebuie sa inte in carantina 11 nopti la hotel pe cheltuiala lor, adica un cost de 1.750 de lire (aproximativ 2.000 de euro) de persoana.La tarile si teritoriile aflate deja pe aceasta lista (in special America de Sud) se adauga acum Turcia, Maldive si Nepal.