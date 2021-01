Sfaturile Ambasadei de la Londra pentru romanii care care viziteaza Marea Britanie: Verificati schimbarile la plata cu cardul, roaming-ul si controalele vamale

Plata cu cardul

Roaming

Controale vamale

Limita sumelor de bani numerar (cash)

Tranzactiile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit nu vor mai fi acoperite de normele UE care limiteaza comisioanele interbancare. Acest lucru poate conduce la o suprataxa pentru platile cu cardul.Autoritatile romane recomanda celor interesati sa verifice cu furnizorul de servicii bancare tarifele care vor fi aplicate pentru efectuarea de plati/operatiuni bancare pe teritoriul Regatului Unit.Furnizorii de servicii de roaming care isi desfasoara activitatea in UE pot aplica clientilor o suprataxa atunci cand acestia utilizeaza servicii de roaming in Regatul Unit. Inaintea deplasarii in Regatul Unit, se recomanda verificarea cu furnizorul de servicii de telefonie tarifele care vor fi aplicate pe durata vizitei in acest stat. Mai multe informatii pot fi gasite la https://www.ancom.ro/roaming-n-marea-britanie-n-condi539ii-comerciale-de-la-1-ianuarie-2021_6321 Din punctul de vedere al controalelor vamale pentru vizitatorii europeni, inclusiv romani, care se deplaseaza in Regatul Unit, cel putin pana la 1 iulie 2021 nu vor exista schimbari. Orice modificare comunicata de autoritatile britanice va fi semnalata in timp util. Totusi, autoritatile recomanda consultarea frecventa a site-ului https://www.gov.uk/uk-border-control/at-border-control. Toate sumele de peste 10.000 GBP (lire sterline) in numerar vor trebui declarate, fie online, cu minimum 72 de ore inainte de calatorie, folosind acest link https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk , fie la punctul de trecere al frontierei, daca nu a existat posibilitatea de a declara online.Alte informatii utile despre conditiile de intrare, regimul medicamentelor, regimul animalelor de companie, asigurarea medicala, asigurarea auto, permisul de conducere si regulile de circulatie auto in Regatul Unit pot fi gasite accesand http://www.mae.ro/node/54638 Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a iesit definitiv din Uniunea Europeana si de la 1 ianuarie 2021 este tara terta. Aceasta inseamna ca au loc schimbari legate de calatorie, munca, studiu, comert si alte domenii in relatiile cu tarile membre ale blocului comunitar.