Sistemul implementat in premiera mondiala in Marea Britanie pentru depistarea violentei domestice. Cum ajuta farmacistii victimele care s-au inmultit in lockdown

Astfel, victimele abuzurilor sunt indemnate sa ceara ajutor in mod discret in farmacii intreband de "ANI", relateaza Reuters.Premierul britanic Boris Johnson a afirmat ca aceasta initiativa, sustinuta de peste 2500 de farmacii, va oferi un colac de salvare celor ramasi captivi in locuinte alaturi de parteneri sau membri de familie abuzivi, in actualul al treilea lockdown national impus pentru a contracara pandemia."In conditiile in care suntem nevoiti, din nou, sa le cerem oamenilor din toata tara sa stea acasa pentru a combate acest virus, este vital sa luam masuri pentru a-i proteja pe cei pentru care acasa nu este un loc sigur", a subliniat Johnson.ANI, care vine de la Action Needed Immediately (nevoie urgenta de actiune, in engleza), suna ca numele comun Annie, ceea ce le permite victimelor sa dea un semnal de alarma cand merg la cumparaturi, de multe ori singura lor posibilitate de a iesi din casa.Personalul farmaciilor, instruit in acest sens, trebuie sa le puna la dispozitie acestora un spatiu privat si acces la telefon si sa se intereseze daca acestea au nevoie de ajutorul politiei sau de alte servicii.Lockdown-urile decise din cauza pandemiei au dus in toata lumea la o crestere dramatica a abuzurilor domestice, anul trecut, aminteste Reuters.Premierul britanic a asigurat ca toate persoanele care sunt in pericol in propriile lor case sunt libere sa plece, in pofida restrictiilor de deplasare impuse la 5 ianuarie pentru sapte saptamani pentru a ingradi propagarea unei noi variante de coronavirus aparent si mai contagioase.Mecanismul de asistenta pentru victimele de abuzuri domestice este similar celor adoptate in alte tari ca Spania Italia sau Argentina.In Marea Britanie, aproape 2 milioane de oameni, in cea mai mare parte femei, sufera in fiecare an o forma sau alta de abuz domestic, conform datelor oficiale.Comisarul pentru abuzuri domestice in Anglia si Tara Galilor, Nicole Jacobs, a salutat initiativa si si-a indemnat concetatenii sa fie vigilenti in observarea eventualelor semne de abuzuri."Se poate dovedi extrem de dificil de cerut ajutor, atunci cand stai alaturi de abuzator aproape 24 de ore pe zi, cum se intampla cu multe dintre victime in actualul lockdown", a notat Jacobs.