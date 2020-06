Statuia din Bristol a unui negustor de sclavi, daramata de pe soclu de protestatari

BBC footage of protesters in Bristol pulling down statue of Edward Colston, 17th-century slave trader pic.twitter.com/bcQt7G8Oxi - Jeremy Vine (@theJeremyVine) June 7, 2020



Historic scenes in Bristol as protesters kneel on the neck of the toppled statue of Edward Colston for eight minutes. #blacklivesmatter pic.twitter.com/MrNCoKiEd1 - Martin Booth (@beardedjourno) June 7, 2020

Protestatarii din Bristol au folosit franghii pentru a da jos statuia din bronz a lui Edward Colston, important negustor de sclavi in secolul 17.Este cunoscut ca el a transportat aproximativ 80.000 de barbati, femei si copii din Africa in America.El a murit in 1721 si a lasat averea unor organizatii de caritate, iar in Bristol este amintit in mai multe locuri - strazi, cladiri si monumente.Dupa ce statuia a cazut, toti cei din jur, entuziasmati, au calcat pe ea si un protestatar s-a fotografiat stand cu genunchiul pe gatul lui Colston, referire la modul in care americanul de culoare George Floyd a fost asfixiat pe 25 mai de un politist in timpul unei arestari in Minneapolis.Duminica s-au adunat din nou mii de oameni si in Londra. Ei demonstreaza in fata Ambasadei SUA. Alte manifestatii au loc in Marea Britanie in Manchester, Nottingham si Edinburgh.