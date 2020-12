Tatal premierului britanic, Boris Johnson, aplica pentru cetatenia franceza: "Voi fi mereu european"

Fost membru al Parlamentului European, Stanley Johnson a votat, la referendumul din 2016, pentru ramanerea Regatului in UE El a declarat pentru postul de radio RTL ca vrea sa devina cetatean francez datorita puternicelor legaturi familiale cu Franta "Daca am inteles bine, sunt francez. Mama a fost nascuta in Franta, mama ei a fost frantuzoaica, la fel si bunicul ei. Asadar, pentru mine este vorba despre revendicarea a ceea ce am deja. Si asta ma face foarte fericit", a spus in limba franceza Johnson, in varsta de 80 de ani."Voi fi mereu european, asta e sigur. Nimeni nu poate spune britanicilor: nu sunteti europeni. O legatura cu Uniunea Europeana este importanta".Boris Johnson, in schimb, a fost in 2016 figura publica a campaniei de desprindere a Marii Britanii de UE. Devenit ulterior prim-ministru, el este de parere ca Marea Britanie poate "prospera puternic" ca natiune complet suverana in afara Uniunii pe care o considera excesiv de birocratica.Miercuri, inainte ca Parlamentul britanic sa aprobe acordul post-Brexit, prim-ministrul a spus pe un ton amical: "Acesta nu este finalul Marii Britanii ca tara europeana. Suntem in multe feluri o civilizatie europeana in chintesenta. Si vom continua sa fim asta".Marea Britanie paraseste oficial Uniunea Europeana joi noapte, dupa 48 de ani de legatura cu proiectul european.