Termenul stabilit de Marea Britanie pentru incheierea unui acord comercial cu UE: "Daca nu vom cadea de acord pana atunci, nu cred ca va avea loc un acord de liber schimb intre noi"

Discutiile, care s-au blocat din cauza insistentei Marii Britanii pentru o autonomie totala in privinta ajutoarelor de stat si a pescuitului, vor fi reluate marti, la Londra.Ministrul francez de Externe, Jean-Yves le Drian, a declarat ca este nevoie ca acordul comercial sa fie incheiat urgent si a dat vina pe atitudinea Marii Britanii.Johnson va spune ca nu are rost sa se gandeasca la termene dupa data de 15 octombrie."Daca nu vom cadea de acord pana atunci, nu cred ca va avea loc un acord de liber schimb intre noi si va trebui sa acceptam si sa mergem mai departe", va spune Johnson, potrivit comentariilor publicate de biroul sau.Daca nu va fi convenit un acord, Marea Britanie va avea cu blocul comunitar o relatie comerciala de tipul celei cu Australia, care ar fi un "rezultat bun", va spune Johnson."Ca guvern facem pregatiri, la granite si porturi, pentru a fi pregatiti. Vom avea controlul total asupra legilor, regulilor si apelor noastre de pescuit", va spune premierul.In aceasta eventualitate, Marea Britanie va fi gata sa gaseasca solutii cu blocul comunitar in probleme practice cum ar fi zborurile, transporturile de marfuri sau cooperarea tiintifica, potrivit textului comunicat de biroul sau.Duminica, negociatorul pentru Brexit al Marii Britanii, David Frost, a declarat ca tara sa nu se teme de un exit fara acord comercial la sfarsitul acestui an.Johnson va afirma ca este posibil un acord bazat pe un acord standard de libr schimb, daca UE este pregatita sa isi reconsidere pozitia actuala."Dar nu putem si nu vom face un compromis in problemele fundamentale, a ceea ce inseamna o tara independenta", va mai afirma premierul.