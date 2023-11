The Daily Mail: 29 de milioane de romani si bulgari, in drum spre Marea Britanie

"Suntem in drum spre Marea Britanie! Intr-un an, 29 de milioane de romani si bulgari vor avea dreptul de a se stabili in Marea Britanie si vor cere beneficii. Acesti tigani din Sofia abia asteapta...", este titlul unui articol al publicatiei britanice Daily Mail, pe fondul eliminarii, din 2013, a restrictiilor pe piata muncii in arhipeleag pentru romani si bulgari.

Jurnalistii de la Daily Mail au realizat un reportaj foto si video in cartierul Fakulteta din Capitala Bulgariei, Sofia, fiind ghidati de boxerul olimpic Boris Georgiev, cunoscut ca Bobby George, care a crescut in mahala.

Strazi murdare, caini vagabonzi, sobolani compun tabloul descris in reportaj. Principalul supermarket din zona refuza sa mai acorde produse pe datorie, dupa ce locuitorii nu au mai platit sumele restante uriase deja adunate, soferilor de autobuzele le este frica sa ajunga in Fakulteta si nici chiar masinile de salubritate nu acopera regiunea.

Singura forma prin care autoritale recunosc existenta uriasului oras locuit de romi sunt cutiile sigilate de pe stalpii de electricitate, pentru a preveni furtul de curent.

"Nu exista nimic aici pentru tiganii mei. Sperantele lor se indreapta catre Anglia, unde pot avea o viata mai buna. Sute de familii vor sa plece in Marea Britanie pentru ca nu au niciun viitor in tara mea", spune Boris.

Acesta a parasit mahalaua in urma cu cinci ani si s-a mutat in Marea Britanie, in Luton, Beds. Aici locuieste cu sotia sa si cu cele doua fiice.

"Suntem discriminati pentru ca suntem tigani. In Marea Britanie este diferit. Tratezi pe oricine, chiar daca e negru, alb, maro sau galben, la fel. Sigur, ei vor dori sa plece. Dar va veni un moment in care tara voastra va atinge limita, nu isi va mai permite sa plateasca beneficii altor persoane din Europa sau din ale parti ale lumii. Ei spera sa ajunga acolo pana se va intampla acest lucru", a adaugat sportivul bulgar de etnie rroma.

Lider xenofob britanic: Milioane de imigranti romani si bulgari ar putea veni in tara

Anul trecut, 40.000 de bulgari si romani s-au mutat in Marea Britanie, alaturandu-se celor 130.000 de conationali care s-au stabilit aici in ultimul deceniu.

In finalul articolului se mentioneaza ca exista si oameni decenti in mahalele populate de romi. Bobby George, prin talentul sau sportiv si vointa sa, este dovada ca multi imigranti nu vor decat sa munceasca din greu pentru a-si intretine familiile, incheie autorul.

La sfarsitul materialului este postat un video despre viata in Romania, in care sunt prezentate imagini cu cersetori sau muncitori care dorm in roaba in timpul programului.

