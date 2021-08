Probleme tehnice la Tower Bridge. Celebrul pod din Londra, blocat pentru a doua oară în acest an

Podul, ce permite circulaţia ambarcaţiunilor pe sub el prin ridicarea căii rutiere, s-a blocat cu puţin înainte de ora locală 14:45 (13:45 GMT), a declarat o purtătoare de cuvânt din cadrul poliţiei londoneze. Începând din 1976, cele două braţe ale podului, sau bascule, sunt acţionate de motoare ce funcţionează pe bază de ulei şi electricitate, care le-au înlocuit pe cele originale, din secolul al XIX-lea, alimentate cu abur.''Din cauza unei probleme tehnice, Tower Bridge este blocat în prezent într-o poziţie ridicată'', a spus un purtător de cuvânt al City of London Corporation, care deţine podul. ''Lucrăm pentru rezolvarea problemei cât mai curând posibil'', a adăugat acesta.Este pentru a doua oară într-un an când podul se blochează. În august 2020, traficul rutier pe Tower Bridge a fost suspendată pentru mai mult de 24 de ore după ce basculele podului s-au blocat în poziţia deschis.