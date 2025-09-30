Transporturi perturbate de ninsori in Marea Britanie, inclusiv un zbor de la Bucuresti

Transporturile au fost perturbate din cauza ninsorilor si lapovitei in Marea Britanie, unde autoritatile au lansat alerte meteo, iar un zbor de la Bucuresti catre Aeroportul John Lennon din Liverpool a fost directionat catre aeroportul din Manchester.

Aeroportul John Lennon din Liverpool a anuntat ca patru zboruri din Malta, Berlin si Bucuresti au fost directionate catre aeroportul din Manchester, iar un al cincilea zbor dinspre Insula Man, din Marea Irandei, s-a intors din drum, relateaza BBC News online.

Aeroportul Bradford de la Leeds este inchis, iar zborurile catre aeroportul de la Liverpool au fost directionate catre Manchester pe timpul operatiunilor de deszapezire, precizeaza BBC.

De asemenea, circulatia pe numeroase drumuri a fost perturbata din cauza ninosilor si ploilor.

Un front de ploi, lapovita si ninsori se deplaseaza catre est, in Irlanda de Nord, Tara Galilor, centrul si nordul Angliei si sudul Scotiei.

Potrivit BBC, in unele regiuni ninsoarea a fost "destul de puternica", iar in unele zone din Yorkshire si in nord-estul Midlands urmeaza sa se depuna un strat de zapada de "cativa centimetri". In schimb, in sud vremea urmeaza sa fie "mult mai blanda", in multe zone din regiune fiind asteptate ploi si rafale de vant puternice.

Ploaia si ninsoarea urmau sa se mai linisteasca sambata dimineata, iar temperaturile sa scada in intreaga tara, insa in numeroase zone din Scotia erau asteptate in continuare ninsori si ploi.

Politia din Cheshire a anuntat conditii " extrem de dure", iar cea din Staffordshire a indemnat, intr-un mesaj postat pe Twitter, sa se circule "noaptea numai daca este necesar".

Serviciul britanic de meteorologie a anuntat ca la Leek, in Staffordshire (Anglia), stratul de zapada a atins zece centimetri. Un sofer, Rob Simpson, a declarat pentru BBC ca unele drumuri din Yorkshire sunt "aproape impracticabile". Ninsoarea a afectat, de asemenea, meciuri de fotbal, inclusiv in West Midlands, West Bromwich Albion a jucat cu Manchester City.

Serviciul de meteorologie a emis alerte cod galben - care indeamna la prudenta - de ninsoare si polei in cea mai mare parte a Scotiei.

Alerte de polei au fost emise, de asemenea, pentru Irlanda de Nord, iar alerte de ninsoare in numeroase parti din Anglia si estul Tarii Galilor.

O alerta de vreme friguroasa a fost emisa pentru Anglia, serviciul de meteorologie avertizand ca exista 90% conditii de vreme rea incepand de vineri, de la 15.00 GMT (17.00, ora Romaniei) si pana miercuri la ora 12.00 GMT (14.00, ora Romaniei) care pot "spori riscurile pentru sanatate in cazul pacientilor vulnerabili si pot perturba serviciile de livrare".

Alerta cod cihlimbar - nivelul trei - se situeaza imediat sub o urgenta la nivel national si indica faptul ca serviciile sociale si de sanatate este necesar sa vizeze grupuri "de risc mare", ca persoanele foarte tinere sau foarte batrane si bolnavii cronici.

Serviciul public de sanatate din Anglia a indemnat locuitorii sa aiba grija de membri ai familiei, prieteni si vecini vulnerabili in timpul valului de frig.

