Un bebelus in varsta de 13 zile a murit din cauza COVID-19 intr-un spital britanic

Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19 in Regatul Unit, tara care joi a inregistrat 135 noi decese provocate de aceasta boala, in timp ce bilantul total oficial al deceselor anuntat de guvernul de la Londra ajunge la 42.288 de morti, din cei 300.469 de pacienti confirmati.Pana in prezent cea mai tanara victima britanica fara comorbiditati a acestei boli era un baiat in varsta de 13 ani, Ismail Mohamed Abdulwahab, care a decedat in luna martie.Copiii par sa fie mai putin predispusi decat adultii sa dezvolte forme grave de COVID-19, mai ales daca nu au patologii preexistente, insa de la inceputul pandemiei 19 minori cu varste sub 19 ani infectati cu noul coronavirus au murit in spitalele britanice.Conform unui studiu intocmit de Scoala pentru Igiena si Medicina Tropicala din Londra, publicat marti in revista Nature Medicine, persoanele cu varste sub 20 de ani au o probabilitate la jumatate de a contracta COVID-19 fata de cele peste aceasta varsta.Acelasi studiu mai semnaleaza ca simptomele clinice apar in cazul a 21% dintre pacientii cu varste intre 10 si 19 ani infectati cu noul coronavirus, procent care urca la 69% in cazul adultilor in varsta de peste 70 de ani.