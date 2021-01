Un milion de persoane au fost vaccinate in Marea Britanie impotriva COVID-19. Boris Johnson: E posibil sa fim nevoiti sa adoptam masuri mai restrictive in Anglia

El a precizat ca inchiderea unitatilor de invatamant din Londra si din sud-estul Angliei drept "exceptionala", din cauza variantei de coronavirus care se raspandeste mai rapid."Scolile sunt sigure - este foarte, foarte important sa subliniez asta. Riscul la care sunt expusi copiii este foarte, foarte scazut", a mai spus el.Intrebat daca oamenii de stiinta au dat un verdict in cazul controlarii noii variante a coronavirusului daca scolile raman deschise, prim-ministrul a spus ca dovezile nu sunt clare. El a subliniat ca mai multi experti in sanatate publica au aratat ca tinerii ar avea mai mult de suferit daca scolile raman inchise.Johnson a adaugat ca impactul nivelului 4 de restrictii aplicat in Anglia este inca neclar."Prioritatea trebuie sa fie educatia copiilor". Johnson a mai afirmat ca testarea in masa a lor, in mod regulat, ar putea avea un impact "urias" pentru mentinerea scolilor deschise.Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a publicat duminica un mesaj pe Twitter in care a prezentat pe scurt situatia campaniei de imunizare si si-a exprimat optimismul legat de finalul epidemiei.Hancock a spus ca pana in prezent 1 milion de oameni au fost vaccinati in Regatul Unit, iar de luni va incepe campania de imunizare cu serul dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca."Finalul este la orizont", a adaugat el.Sir Mark Walport, fost consilier stiintific al Guvernului si membru al Grupului de Consiliere Stiintifica pentru urgente (SAGE), a declarat in aceeasi emisiune a lui Andrew Marr ca mentinerea masurilor de distantare fizica este singura modalitate de a controla semnificativ virusul.El a precizat ca grupurile sociale cele mai vulnerabile trebuie protejate si ca Marea Britanie trebuie "sa plaseze vaccinul cat mai repede cu putinta".Expertul a mai spus ca democratiile vestice au intampinat greutati in controlarea virusului fata de regimurile autoritare si a adaugat ca nivelul patru de restrictii in vigoare in multe zone din UK este necesar, dar ca "este destul de clar ca vom avea nevoie de mai multe masuri".Johnson a spus, la randul sau, ca nu poate exclude posibilitatea de extindere a restrictiilor in Anglia: "Este posibil sa fim nevoiti sa luam, in saptamanile urmatoare, masuri care vor fi mai restrictive. Situatia este grava".Prim-ministrul a declarat ca Marea Britanie ar fi putut sta un an in carantina pentru a eradica virusul, dar asta ar fi afectat "colosal" economia si sanatatea mintala a oamenilor.Incepand de luni, a precizat Johnson, aproximativ 530.000 de doze din vaccinul Oxford vor fi in centrele de administrare si "alte milioane" de doze din vaccinul Pfizer."Vom vaccina zeci de milioane de oameni pe parcursul urmatoarelor trei luni", a completat el.