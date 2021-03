Varianta britanica a coronavirusului a ''cucerit'' Regatul Unit si tinde sa devina dominanta si in alte tari

Potrivit cercetatoarei britanice, aceasta varianta britanica a coronavirusului SARS-CoV-2, cunoscuta si ca varianta B.1.1.7 , pare sa castige tot mai mult teren in multe din cele cel putin o suta de tari unde s-a raspandit si probabil va deveni dominanta de asemenea in alte state."Ea este cu circa 50% mai transmisibila, de aici si succesul ei de a reusi cu adevarat sa cucereasca tara", a subliniat Sharon Peacock, in declaratia data la un briefing online al Societatii Regale Britanice de Medicina.Varianta britanica a coronavirusului, "din cauza transmisibilitatii sale, odata ce a patruns are un avantaj asupra altor variante care circula - asadar B.1.1.7 pare sa calatoreasca in jurul lumii si se raspandeste puternic acolo unde ajunge", mai remarca directoarea programului britanic de supraveghere genetica.Alti experti estimeaza ca aceasta varianta este cu 40%-70% mai contagioasa comparativ cu precedentele variante dominante ale coronavirusului SARS-CoV-2.De asemenea, date dintr-un studiu publicate miercuri in Marea Britanie arata ca aceasta varianta este in plus si mai letala, crescand cu procente cuprinse intre 30% si 100% rata deceselor in randul bolnavilor de COVID-19. Public Health England (PHE) a anuntat joi ca inca o noua varianta a coronavirsului SARS-CoV-2 a fost identificata in Marea Britanie la doua persoane care au calatorit recent in Antigua. Desi aceasta are unele trasaturi comune cu alte variante, cel putin deocamdata PHE nu o considera preocupanta.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inclus B.1.1.7 printre "variantele preocupante", alaturi de altele detectate initial in Africa de Sud si Brazilia.