VIDEO Clanurile de romi din Sheffield s-au luat la bataie in plina strada cu bate si ciocane. Totul a pornit de la o petrecere

Imaginile in care apar mai multe grupuri de oameni dezlantuiti, care se lupta cu bate, bolovani, ciocane, scaune si arme albe in centrul orasului Sheffield i-au revoltat pe britanici. Potrivit Yorkshire Live, mai intai 20 de oameni au iesit in strada ignorand regulile de distantare sociala si au incins o petrecere.De la bal la scandal a fost insa o cale scurta, iar romii s-au luat la bataie sub privirile speriate ale localnicilor. Sursa citata mentioneaza ca petrecerea a inceput vineri seara, dar lucrurile au degenarat ulterior, scrie Adevarul. The Star noteaza ca mai multe persoane au fost ranite in confruntari. Nu este insa pentru prima oara cand linistea orasului este tulburata de astfel de evenimente. La inceputul anului au aparut imagini de la o alta bataie in masa. De asemenea, localnicii au adresat mai multe plangeri si au informat autoritatile ca romii nu respecta regulile de distantare sociala, insa autoritatile nu au reactionat.Totusi, sambata seara au fost luate primele masuri. Unitatile de politie au fost intarite cu forte speciale de interventie si au intervenit, reusind sa-i calmeze pe batausi.The Star a preluat mai multe clipuri de pe pagina de Facebook Sheffield Online cu bataia dintre romi si cu interventia politistilor.