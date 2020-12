VIDEO Cum a ratat motanul premierului britanic prinderea unui porumbel. Momentul a fost imortalizat de zeci de jurnalisti

Larry este un motan care locuieste in Londra, la 10 Downing Street, detinand in prezent functia oficiala de Chief Mouser⁠ ("prinzator de soareci sef") la Cabinet Office⁠. Este un motan cu blana tarcata si cu pete albe, despre care se crede ca s-a nascut in ianuarie 2007. Pana in iulie 2016, cand Theresa May a devenit prim-ministru, el si-a dezvoltat o reputatie de a fi "violent" in interactiunile sale cu alti "mouseri" locali, in special cu mai tanarul motan Palmerston de la Foreign Office⁠.Site-ul oficial al 10 Downing Street descrie indatoririle lui Larry ca fiind "salutarea oaspetilor casei, inspectia apararilor de securitate si testarea mobilierului antic pentru a se asigura de calitatea acestora pentru motaire". Acelasi site spune ca "Larry are in vedere o solutie pentru lichidarea soarecilor din casa" si ca o astfel de solutie se afla inca in "stadiul de planificare tactica".Spre deosebire de predecesorii sai din 1929 si pana in prezent, intretinerea lui Larry este finantata de personalul din 10 Downing Street. Se considera ca evenimentele de strangere de fonduri pentru plata alimentelor sale au inclus o noapte de testare pentru personalul din Downing Street, tinuta in camerele de ceremonii.Larry are atatea incaperi de cutreierat, ca n-are timp sa se opreasca in brazii de Craciun, spre linistea angajatilor. Motanul a devenit Prinzator sef de soareci pe langa Biroul Premierului in urma cu aproape noua ani. Tot de atunci, este si o vedeta incontestabila a Internetului.Pana acum, in "mandatul" lui Larry, prin Downing Street au trecut trei premieri britanici: David Cameron , Theresa May si Boris Johnson CITESTE SI: