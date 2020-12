VIDEO Presedinta Comisiei Europene si presedintele Consiliului UE au semnat acordul comercial post-Brexit

In fata steagurilor UE , cei doi lideri, zambitori, au semnat documentele in fata camerelor televiziunilor si fotografilor, relateaza Le Figaro.Documentele vor fi trimise cu un avion al Royal Air Force la Londra pentru a fi parafate de prim-ministrul britanic Boris Johnson Johnson ii indeamna pe parlamentarii britanici sa "deschida un nou capitol in istoria noastra nationala" si sa sprijine acordul in votul programat pentru miercuri.Acordul a fost incheiat cu Bruxelles pe 24 decembrie, dupa 9 luni de negocieri, si stabileste noi relatii economice si de securitate intre Marea Britanie si cel mai mai important partener comercial al sau.Pana pe 31 decembrie, reprezentantii guvernelor statelor membre UE vor semna acordul, astfel ca el va fi initial aplicat provizoriu.In 2021, Parlamentul European va trebui sa aprobe acordul inainte ca o decizie sa fie adoptata de Consiliu.