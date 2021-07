Totul despre alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Peste 3,2 milioane de cetateni sunt asteptati la vot

Cine sunt favoritii

Posibila majoritate pentru PAS, partidul Maiei Sandu

Peste 2.400 de observatori

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a avizat dizolvarea Parlamentului ca urmare a faptului ca membrii legislativului nu au ajuns la un acord privind formarea unui guvern."La originea cauzei se afla sesizarea depusa de dna Maia Sandu, Presedintele Republicii Moldova. In baza articolului 85 alineatele (1) si (2) din Constitutie, autoarea sesizarii solicita Curtii sa constate circumstantele care justifica dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a, din cauza expirarii termenului de trei luni in cadrul caruia Parlamentul trebuia sa formeze Guvernul si a expirarii termenului de 45 de zile de la prima solicitare si respingerea a doua solicitari de investitura a Guvernului", a precizat, atunci, Curtea Constitutionala. Din cei 3.282.837 cetateni cu drept de vot, 258.691 au domiciliu inregistrat in unitatile administrativ-teritoriale din stanga Nistrului, aflate provizoriu in afara controlului suveran al autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova.Pentru alegerile parlamentare anticipate de duminica s-au inscris in competitia electorala 20 de partide politice, doua blocuri electorale si un candidat independent.Principalii favoriti - conform sondajelor - sunt Partidul Actiune si Solidaritate ( PAS , de dreapta, proprezidential) si Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS). Sanse sa intre in parlament au, de asemenea, Blocul electoral "Renato Usatii", al fostului primar al orasului Balti, un controversat om de afaceri, care nu-si ascunde legaturile cu lumea interlopa din Rusia, precum si Partidul Sor, al fostului primar al Orheiului, Ilan Sor, care reprezinta interesele populatiei rusofone.De altfel, Ilan Sor nici nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova , fiind dat in cautare internationala dupa ce a fost inculpat in Dosarul "Furtul miliardului" privind deturnarea a circa un miliard de dolari din sistemul bancar al republicii intre 2012 si 2015, conform publicatiei Anticoruptie.md.O noutate a acestor alegeri este participarea filialei Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) din Republica Moldova, pe liste comune cu trei formatiuni unioniste: Uniunea Salvati Basarabia, Partidul Popular Romanesc (PPR) si Partidului Liberal (PL).Pragul electoral pentru partide este de 5%, iar pentru blocuri electorale de 7%. Vor fi deschise 2.150 de sectii de votare, dintre care 150 in afara tarii si 41 pentru cetatenii cu drept de vot din localitatile din stanga Nistrului. Pentru a fi considerate valabile, la alegeri trebuie sa participe nu mai putin de o treime din numarul total al alegatorilor.Aproape toate sectiile de votare din strainatate deschise pentru alegerile din 11 iulie au primit cate 5.000 de buletine de vot, numarul maxim admisibil potrivit legii. Mai putine buletine de vot au fost distribuite doar in cateva misiuni diplomatice ale Republicii Moldova, pe motiv ca si numarul de alegatori este de obicei mult mai mic decat la alte sectii de votare. Este vorba despre Japonia, China, Qatar si Emiratele Arabe Unite, a declarat ministrul de externe in exercitiu, Aureliu Ciocoi, totodata premier interimar. Potrivit unor observatori de la Chisinau , pentru prima oara se contureaza posibilitatea ca un partid de dreapta - PAS - sa castige suficiente voturi pentru a forma o majoritate in parlament, ceea ce ar face posibil ca presedintele Maia Sandu sa-si puna in aplicare programul de reforme promis in alegerile prezidentiale.PAS beneficiaza de capitalul de imagine al Maiei Sandu, care a reusit sa dizolve actualul parlament, dominat de socialistii prorusi si aliatii lor comunisti si din Partidul Sor, in pofida obstacolelor puse de Partidul Socialist al lui Igor Dodon , care a recurs la proceduri judiciare.Lupta impotriva coruptiei, pe care si-a construit campania prezidentiala Maia Sandu, a fost preluata de formatiunea sa in actuala campanie pentru parlamentare, intr-o demonstratie de afiliere, dar si intr-o incercare de a atrage simpatiile electoratului celorlalte formatiuni, fie de stanga sau de dreapta, prorus sau preuropean.In acest sens, Europa Libera citeaza doua ultime sondaje din aceasta campanie electorala: conform sondajului Asociatiei Sociologilor si Demografilor, patru partide ar accede in parlamentul de la Chisinau : PAS, cu 37,4%, Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor, cu 37,1%, aproape la egalitate cu PAS, plus Partidul Sor, cu 6,8%, si Platforma "DA" - a lui Andrei Nastase , cu 5,4%.Barometrul Opiniei Publice, realizat la comanda Institutului pentru Politici Publice, estimeaza ca in viitorul legislativ ar accede trei formatiuni: partidul PAS ar obtine peste 43% din voturi, Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor - aproape 33%, iar pe locul trei s-ar plasa Partidul Sor cu aproape 8%.La fel ca in precedentele campanii, socialistii si comunistii au mizat pe cartea antieuropeana si apropierea de Rusia, speriind electoratul ca venirea dreptei la putere va insemna taierea gazelor si un "nou razboi pe Nistru", dupa cum a declarat Igor Dodon vineri.Mai mult, "in cazul in care cei de dreapta vor incerca sa nu recunoasca victoria noastra la parlamentare", vom iesi la proteste in strada, a amenintat Dodon, citat de IPN.Potrivit analistilor, cum va arata viitorul parlament depinde atat de mobilizarea diasporei moldovene din tarile occidentale, cat si de felul in care va fi "mobilizat" electoratul din Transnistria.Comisia Electorala Centrala (CEC) a anuntat ca scrutinul de duminica va fi monitorizat de 2.442 de observatori acreditati de CEC. Dintre acestia, 1.800 de observatori nationali reprezinta opt asociatii obstesti din tara. De asemenea, scrutinul va fi monitorizat de catre 642 de observatori internationali, care reprezinta 20 de misiuni diplomatice acreditate in Republica Moldova si de 30 de experti electorali internationali din partea a zece autoritati electorale straine.